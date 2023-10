Aqp, al via l’indagine Customer Satisfaction 2023

Parola ai cittadini. I clienti di Acquedotto Pugliese (AQP) hanno l’opportunità di esprimere un’opinione sul servizio, contribuendo a migliorarlo. Da lunedì 30 ottobre è stata avviata la Customer Satisfaction Audit 2023, indagine a cura di CSA Research, società specializzata in ricerche di mercato e sondaggi d’opinione. Attraverso diverse tipologie di indagine, dalla compilazione di questionari ai front office a interviste web, telefoniche e faccia a faccia, i clienti possono esprimere opinioni e fornire suggerimenti utili per migliorare il servizio offerto. L’indagine è infatti un’occasione per AQP per sintonizzarsi con le esigenze di oltre 4 milioni di cittadini serviti. La ricerca sarà completata entro febbraio 2024 e successivamente verranno diffusi i risultati.

In dettaglio, il 30 ottobre sono partite le interviste telefoniche standard (metodologia CATI), quelle telefoniche dopo un intervento di assistenza (CallBack), quelle via web (CAWI) e i questionari (PAPI) ai 6 front office di AQP. Le interviste faccia a faccia (metodo CAPI) si svolgeranno sempre agli sportelli per il pubblico: a Bari il 6 e 7 novembre, a Brindisi e Trani nei giorni 8 e 10 novembre, a Taranto il 9 e 10 novembre, a Foggia il 7 e il 13 novembre e a Lecce il 23 e 24 novembre.