Bari, a Palese è ‘Halloween mania’: “Questa festa è un incubo”

Si è già trasformata in un incubo la festa di Halloween organizzata a Palese. Strada Tenente Ranieri, bloccata al traffico per il 31 ottobre, è già campo minato di bombette e petardi. Un incubo in perfetto stile Halloween che sta spaventando i bambini più piccoli che corrono al riparo dalle famiglie. La pioggia non sta facilitando il passeggio pomeridiano: la maggior parte della gente sta cercando riparo nel bar e nel benzinaio vicino al luogo in cui è stata organizzata la festa creando non pochi disagi agli automobilisti che necessitano di effettuare il rifornimento. Si teme che la situazione potrà peggiorare nelle prossime ore quando lo slogan in salsa Halloween “Docetto o scherzatto”, potrà degenerare e trasformarsi nell’incubo ormai tipico degli atti vandalici.

“Bella perché i bimbi si divertono, ma c’è paura per gli atti vandalici. Non se ne può più” – spiega un papà. “Siamo divisi, è una bella ricorrenza, i bimbi si divertono, ma c’è paura a girare in strada per le uova e i petardi. Di controlli ne ho visti pochi” – ha detto invece una mamma.