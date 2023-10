Bari, a Palese festa in strada per Halloween: “Bimbi felici”

Una grande festa in strada. Un Halloween finalmente lontano dagli atti vandalici che si stanno registrando nel resto della città. È quanto accaduto in via Tenente Ranieri a Palese, dove Aury bakery & coffee ha organizzato una festa per le famiglie con laboratori, spettacoli, mascotte. Un momento per stare insieme che ha raccolto a Palese centinaia di persone grazie all’iniziativa del titolare di Aury Bakery che non solo per Halloween ma anche per Natale e carnevale ha sempre organizzato eventi per i più piccoli.