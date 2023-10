Bari, branco picchia ragazzo in piazza del Ferrarese

Un gruppo di ragazzi ha picchiato selvaggiamente un altro ragazzo in piazza del Ferrarese. Tutto ripreso in un video diventato virale sui social e ripubblicato da Luigi Cipriani, rappresentante del Movimento Riprendiamoci il Futuro. Il giovane viene picchiato con calci anche alla testa. Non si conoscono per ora le motivazioni del gesto. Il video è all’attenzione delle forze dell’ordine.