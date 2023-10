Bari, Halloween da brividi: sassi e uova contro gli autobus

Sassi e uova contro l’autobus dell’Amtab in via De Cristoforo nel quartiere Libertà. Un gruppo di ragazzi, armati di sassi e uova ha colpito il bus, linea 6, che stava percorrendo il quartiere Libertà. Nel quartiere San Girolamo subito dopo la rotonda in direzione Fesca, a essere presa d’assalto è stata la linea 22. Uova e pietre hanno provocato danni all’autobus. Indagano i carabinieri per cercare di identificare i responsabili.