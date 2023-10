Bari, il degrado di corso Italia: “E’ una storia senza fine”

La realizzazione della recinzione sotto i portici delle FAL su corso Italia, sono stati inutili al fine di scoraggiare i senza tetto. E’ quanto ha sostenuto e continua a sostenere Luigi Cipriani, segretario del Movimento Riprendiamoci il Futuro. , non avrebbe in alcun modo scoraggiato i senza tetto dallo stazionare su Corso Italia nei pressi della mensa. “Come si evidenzia dalle foto allegate – scrive Cipriani – la situazione del degrado addirittura è peggiorata ulteriormente in quanto i senza fissa dimora, “sfrattati” dai porticati, si sono “accampati” direttamente al centro dei marciapiedi tra la recinzione e la carreggiata tanto da peggiorare sia il decoro che la sicurezza dei cittadini ( e proprio questo Luigi Cipriani lo aveva già evidenziato sin da prima degli inizi dei lavori della recinzione). Si ribadisce, ancora una volta, che per risolvere tale atavico problema il Sindaco e l’sssessore al Welfare dovrebbero attivarsi immediatamente affinché il servizio mensa sia trasferito, quanto prima, in altra zona della città”.