Bari, oggetti usati per nascondere la droga in auto: il sequestro

Durante lo scorso fine settimana, personale della Squadra Mobile della Questura di Bari ha effettuato specifici servizi tesi a prevenire e contrastare il fenomeno della cessione di sostanze stupefacenti in alcune delle piazze di spaccio cittadine. Nello specifico, l’attenzione dei poliziotti è stata attirata dalla presenza di un’autovettura incidentata, parcheggiata negli stalli delle palazzine popolari di via Bruno Buozzi, all’interno del quartiere Stanic.

Attente verifiche hanno consentito di rinvenire all’interno dell’abitacolo una grossa busta in tela, solitamente utilizzata per fare la spesa, con all’interno materiale che, ad una prima vista, appariva essere comune oggettistica. Tuttavia, il luogo del ritrovamento, teatro di numerose operazioni anti-droga condotte dalla Polizia di Stato in altre occasioni, ha indotto i poliziotti ad approfondire il controllo.

All’interno della busta, infatti, erano custoditi numerosi caricabatteria, trasformatori, power bank, anelli con doppio fondo e occhiali da sole con stecchette asportabili che, svuotati del contenuto originale, erano stati utilizzati per occultare sostanza stupefacente. Il materiale, utilizzato da pusher, avrebbe consentito di aggirare i controlli di polizia.