Brindisi, si finge maresciallo e ruba 6 mila euro a coppia di anziani

Si è finto maresciallo dei carabinieri e, dopo essere entrato in casa di una coppia di anziani, facendosi consegnare sei mila euro che, secondo il finto maresciallo, sarebbero serviti al loro nipote, coinvolto in un incidente, si è dato alla fuga con il suo complice che lo aspettava in auto. È accaduto a Brindisi, dove però, il colpo, non è andato a buon fine. A sorprendere per poi arrestare i due truffatori, entrambi originari della provincia di Napoli, è stato il vero nipote della coppia che di mestiere fa il poliziotto.

L’uomo è infatti giunto sul posto con altri colleghi in seguito alla segnalazione di un’auto sospetta all’esterno della casa dei suoi nonni scoprendo quanto accaduto. I soldi sono così stati sostituiti alla coppia di anziani. Per i due truffatori, entrambi 30 anni, l’accusa è di concorso in truffa aggravata. Attualmente si trovano in carcere. Oltre all’arresto, ai due, è stato notificato anche il divieto di far ritorno a Brindisi per quattro anni. L’auto utilizzata per la truffa è stata invece sequestrata. Nel frattempo proseguono le indagini in merito ad altri episodi simili avvenuti nelle ultime settimane nel Brindisino.

Foto repertorio