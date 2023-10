Halloween a Bari tra feste in piazza e paura dei vandali

La festa di Halloween oggi a Bari sarà all’insegna del divertimento e del tradizionale “scherzetto o dolcetto” ma anche dei controlli delle forze dell’ordine per evitare il lancio di uova e pietra contro i bus dell’Amtab, i portoni e le auto in sosta. Dopo l’allarme sicurezza lanciato nei giorni scorsi dagli autisti dell’Amtab (l’ultimo episodio nella serata di ieri 30 ottobre), e l’appello anche della presidente Angela Donvito al sindaco e al questore per garantire più controlli, oggi saranno presidiati diversi punti della città. In particolare la stazione, il rione San Paolo (dove già qualche settimana fa due bus sono stati bersagliati da uova e pietre), San Pio, Loseto, Carbonara, Palese, Libertà e San Girolamo. Le linee più attenzionate saranno 3, 13, 16, 53, 19, 33, 11 e 11/, 4, 1, 19.

Non mancheranno però i festeggiamenti. I diversi rioni le famiglie si incontrano per il tradizionale “dolcetto o scherzetto”. In piazzale Lorusso invece il municipio II ha organizzato una festa con tanto di luna park, con trampolieri, laboratori e attività ricreative e di intrattenimento.

“L’anno scorso abbiamo festeggiato Halloween nel Parco Rossani, quest’anno cambiamo quartiere e ci spostiamo a Piazzale Lorusso. L’evento – spiega Gianlucio Smaldone, Presidente del Municipio II – rappresenta una opportunità di svago e di divertimento per i bambini e le loro famiglie e, parallelamente, concorre alla promozione della nostra Città. Un’ampia area gastronomica ospiterà circa 32 espositori che offriranno le prelibatezze tipiche del territorio e della stagione autunnale e ci saranno tante giostre per tutti i gusti. Tuttavia, la vera novità di quest’anno, sarà la tematizzazione dell’intera area. Infatti, il filo conduttore di tale percorso straordinario sarà il tema di Halloween, appunto, una festa che negli anni ha conquistato il cuore dei bambini, diventando un’occasione di aggregazione, spensieratezza e socializzazione. Ed è questo il nostro obiettivo: rafforzare la socializzazione e l’integrazione sociale. Un progetto ambizioso”.

Festa anche a Palese in stradella Tenente Ranieri, con una sfilata in maschera. Per l’occasione l’Amtab dalle ore 15:30 alle ore 21:00 e comunque sino al termine delle esigenze, i bus delle linee 1 e 33 effettueranno alcune variazioni di percorso.

linea 1

in direzione Piazza Moro: i bus effettueranno il percorso ordinario;

in direzione S. Spirito: i bus giunti in via Nazionale proseguiranno sulla stessa via con ripresa del percorso ordinario (non transiteranno in Palese);

linea 33

in direzione via della Lealtà – Q.re S. Pio: i bus giunti in via Nazionale proseguiranno sulla stessa via con ripresa del percorso ordinario (non transiteranno in Palese);

in direzione viale Jacobini Z.I.: i bus giunti in via Nazionale proseguiranno sulla stessa via, svolteranno a destra per via Vittorio Veneto, a sinistra per via Diaz con ripresa del percorso ordinario.

Saranno effettuate tutte le fermate presenti lungo le suddette variazioni di percorso.

Verrà istituita una fermata provvisoria:

• via Nazionale angolo via Vittorio Veneto in direzione S. Spirito

Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli Operatori del Numero Verde 800450444.