Manifesti di Forza Italia Bari vandalizzati: “Questa è la democrazia?”

“Ecco la «cultura democratica» di certa sinistra barese e di sedicenti gruppi anarchici, in realtà semplicemente vandali!”. Inizia così una nota del direttivo barese di Forza Italia commentando gli atti vandalici nei confronti dei loro manifesti. “Li conosciamo bene. Agendo nell’ombra, ancora una volta, hanno pensato di esprimere il loro concetto di inclusività, democrazia e pluralismo, strappando e imbrattando i manifesti di Forza Italia Bari affissi in città, nel misero tentativo di imbavagliarne i messaggi, di censurare chi non la pensa come loro – continua la nota – Otterranno esattamente il risultato opposto. Forza Italia Bari continuerà a far conoscere le proprie idee nel rispetto delle opinioni altrui. Continuerà a lavorare per colmare il vuoto culturale e civile, violento, aggressivo e illiberale, che cova tra gruppi di sinistra e anarchici. Forza Italia Bari sarà sempre dalla parte sana della Città. È e sarà la voce dei cittadini che vogliono una Città ordinata, pulita e sicura”.