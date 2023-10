Taranto, in casa con 250 chili di materiale pirotecnico: denunciato

Nascondeva in casa 250 chili di materiale pirotecnico detenuto illegalmente e senza nessuna precauzione rappresentando un pericolo per la sicurezza di se stesso e dei vicini. È quanto scoperto dalla Polizia di Taranto in seguito a controllo effettuato all’interno dell’abitazione di un 34enne.

In particolare, gli investigatori, con il supporto dei colleghi della squadra volante e del team di artificieri della questura, hanno ritrovato nell’appartamento batterie da 100 colpi appartenenti alla categoria F2 oltre a petardi, rotoli di miccia pirotecnica adesiva, 400 manufatti esplosivi artigianali non classificabili e consistenti in un cilindro di cartone pressato lungo sei centimetri e dal diametro di 1,5 centimetri, avvolto con carta stagnola. Il giovane è stato denunciato in quanto responsabile del reato di detenzione illegale di materiale esplodente. Tutto il materiale, dopo essere stato messo in sicurezza e sequestrato, verrà distrutto.

foto freepik