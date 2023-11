Addio ai make up con i glitter: “Ma sono ancora in vendita”

Dal 15 ottobre l’Unione Europea ha detto stop alla commercializzazione dei cosmetici contenenti glitter con la nuova direttiva. A qualche giorno dall’entrata in vigore del provvedimento, però, sono ancora troppi i negozi che continuano a venderli. Altroconsumo l’ha verificato acquistando alcuni prodotti vietati in alcuni negozi fisici e online (Amazon, Shein, Zalando, Wish e Temu).

Dopo la messa al bando della plastica monouso introdotta dalla direttiva SUP (Single use plastic) e la stretta sui rifiuti da imballaggio, l’Unione Europea procede verso una dimensione green e sempre più attenta all’ambiente con l’entrata in vigore del divieto di vendita di prodotti in cui siano state aggiunte microplastiche, come i cosmetici contenenti glitter o microsfere esfolianti. L’obiettivo della nuova normativa è la riduzione entro il 2030 del 30% delle microplastiche, che destano preoccupazione per l’impatto generale sull’ambiente e potenzialmente sulla salute umana.

Secondo il test di Altroconsumo, tuttavia, i prodotti vietati sono ancora in vendita: l’Organizzazione è riuscita ad acquistarli in alcuni negozi fisici, sia in diversi negozi online, come Amazon, Shein, Zalando, Wish e Temu, il sito ecommerce che Altroconsumo ha segnalato di recente a causa della sicurezza dei prodotti venduti sulla piattaforma.

A essere colpiti dal divieto introdotto in tutta l’Unione europea non sono solo i glitter, ma anche altri prodotti che, a causa della loro capacità di disperdere le microplastiche, hanno un impatto considerevole sull’ambiente, come i detergenti con microsfere esfolianti, i materiali usati nei campi da calcio sintetici, i fertilizzanti e i prodotti per la profumazione dell’aria.