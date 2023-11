Bari, ammessi a concorso ma da marzo tutto tace: “Vogliamo risposte”

“Abbiamo partecipato ad un concorso di Arpal Puglia a marzo, ma oggi, ancora non sappiamo quando si terranno le prove scritte e orali. Siamo in balia del nulla, sospesi, in attesa di una risposta”. A raccontarlo a Borderline24 è uno dei 160 partecipanti ad una delle prove pre-selettive riguardanti, nello specifico, il bando di concorso per 10 posti di “addetto all’accoglienza e orientamento” (DDG n 3, categoria C) e un bando per sei unità di “Specialista orientatore”( DDG n 2, categoria D).

Le due prove, che come da bando dovevano essere superate entrambe dai migliori 80 si sono tenute a Bari, rispettivamente, una nelle date 21 e 22 marzo, l’altra il 23 marzo del 2023 ed erano state effettuate dopo quasi un anno dalla scadenza del bando emesso il 4 gennaio del 2022. Ad oggi, dopo quasi nove mesi, tutti i partecipanti ammessi attendono una risposta in merito alle fasi successive, ovvero le prove scritte e orali con le quali, in seguito a superamento, sarà possibile ottenere il posto di lavoro oggetto di concorso. A settembre scorso, ha spiegato ancora uno dei 160 idonei “è stata inviata una determina nella quale è stata sollecitata una risposta urgente, ma dopo due mesi, ancora non abbiamo saputo nulla. Ci aspettavamo risposte” – ha evidenziato.

“Vero è che in Arpal ci sono state diverse vicissitudini che forse hanno rallentato alcuni processi, ma questo non giustifica il silenzio nei nostri confronti che siamo in attesa di notizie per capire quando potremo proseguire le prove. E’ abbastanza ingiusto questo silenzio. Tutti noi abbiamo una vita, impegni. Alcuni hanno trovato altre occupazioni, altri hanno difficoltà a comprendere quando prenotare visite mediche o altro. La nostra vita è in balia dell’incertezza. Abbiamo fatto molte telefonate, ma siamo stati prontamente ignorati. Vorremmo avere risposte” – conclude.