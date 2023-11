Bari, aperture straordinarie dei cimiteri e piano parcheggi: le info

In occasione della festività della commemorazione dei defunti, nelle giornate di oggi, mercoledì 1 novembre e giovedì 2 novembre, i cimiteri di Bari e delle ex frazioni saranno aperti dalle ore 7.30 alle 18. Inoltre, fino a domenica 5 novembre, in previsione dell’aumento dell’afflusso di visitatori presso il cimitero monumentale, il Comune ha previsto la possibilità per i cittadini di parcheggiare nelle aree di sosta in via Scopelliti (nei terreni antistanti il Tribunale dei Minorenni), del piazzale Exultet (ingresso monumentale) e del parcheggio Necropoli automatizzato (ingresso da via Tommaso Fiore).

Le aree saranno gestite dall’Amtab e il servizio viene espletato con le seguenti modalità:

– via Scopelliti

dal 28 ottobre al 5 novembre dalle ore 7 alle 18

tariffa unica giornaliera prevista: € 2

– Necropoli automatizzato

mercoledì 1 novembre dalle ore 7 alle 18

domenica 5 novembre dalle ore 7 alle 18

tariffa prevista: € 0,50 prima ora o frazione di ora; € 1 ad ora per ogni ora o frazione di ora successive alla prima.

– piazzale Exultet

mercole 1 novembre dalle ore 7 alle 18

domenica 5 novembre dalle ore 7 alle 18

tariffa prevista: € 0,50 prima ora o frazione di ora; € 1ad ora per ogni ora o frazione di ora successive alla prima.

La polizia locale effettuerà inoltre un servizio straordinario di presidio sia nelle aree esterne del cimitero centrale e delle ex frazioni, sia all’interno. All’esterno soprattutto per scongiurare fenomeni di abusivismo legati sia ai parcheggiatori sia alla vendita dei fiori. All’interno per garantire una maggiore sicurezza ai parenti dei defunti: negli anni passati si sono registrati persino scippi o comunque furti nelle cappelle e tra i loculi. I presidi saranno garantiti fissi al cimitero, “mobili” tra le ex frazioni di Loseto, Ceglie, Torre a Mare e Palese.