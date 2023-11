Bari, la rotatoria “infinita”: la fine dei lavori slitta a febbraio

“Scusate il ritardo”. Inizia così un post del sindaco Antonio Decaro sui lavori in corso al San Paolo per la realizzazione della rotatoria di via Caposcardicchio.

“La prima volta che abbiamo parlato del finanziamento che ci avrebbe permesso di realizzare questa nuova intersezione e mettere in sicurezza l’accesso all’ospedale San Paolo era il 2005 e io ero da poco diventato assessore al traffico – spiega – 18 anni e ancora non è completata perché nel frattempo abbiamo dovuto aggiornare più volte il progetto, approvare delibere su delibere, chiedere nuove autorizzazioni e modificare in corsa le procedure”.

“Questa è una delle situazioni in cui i Comuni restano intrappolati a causa di eccessiva burocrazia, procedure farraginose, il cambio continuo delle norme e gli adempimenti formali con il rischio di tenere letteralmente in ostaggio un’opera e un quartiere – continua – Ora non ci resta che attendere la fine dei lavori, prevista per il prossimo febbraio e nel frattempo continuare a chiedere scusa a tutti quei cittadini che hanno avuto la pazienza di aspettare”.