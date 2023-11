Bari, pensiline bus montate solo da un lato: “Con la pioggia?”

“Hanno montato le nuove pensiline, ma solo da un lato della strada. Già le fanno con le panchine striminzite, con l’inverno e con la pioggia alcuni resteranno scoperti”. Accade a Catino, nel Municipio 5 a raccontarlo a Borderline24 è un residente che ha voluto evidenziare una situazione che però, sottolinea, riguarda un po’ tutta la città. “In alcune strade è facile mettersi di fronte e aspettare il bus per poi attraversare, ma in alcuni casi non è possibile. Forse per alcuni può non essere un disagio, ma per molti lo è. Metti caso che si trova un’anziana a doversi riparare dalla pioggia, deve aspettare il bus dall’altro lato e poi attraversare la strada in fretta e furia? E’ impensabile. Sarebbe stato più facile e più giusto mettere le pensiline da entrambi i lati” – conclude.

Situazioni analoghe sono state registrate in altre zone della città in cui, a detta dei cittadini, pensiline più grandi o collocate da entrambi i lati permetterebbero di “potersi riparare dal freddo e di poter trovare posto più facilmente, soprattutto per chi in piedi per troppo tempo, ad aspettare un bus, non può stare” – spiega una cittadina. “Prendo spesso i bus per spostarmi in città – prosegue – ci sono state migliorie con pensiline tecnologiche, ma non si è pensato a come diminuire il disagio che per alcuni esiste eccome. Certamente non ci aspettiamo dei salotti, ma considerando che le attese spesso sono più lunghe del normale, almeno permettere di attendere coperti in inverno, sarebbe un bel passo in avanti” – conclude.