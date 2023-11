Bus distrutti dai vandali a Bari, caccia ai responsabili

La polizia locale di Bari sta esaminando le immagini delle telecamere per cercare di individuare i gruppi di ragazzi che, ieri sera, hanno preso di mira gli autobus a Bari colpendoli con sassi e uova. In due casi sono stati frantumati i vetri dei bus, fortunatamente senza conseguenze per i passeggeri.

Intanto i sindacati ringraziano le forze dell’ordine che, ieri sera dopo i primi episodi, hanno scortato i bus delle linee più a rischio. “La grande paura tra i lavoratori Amtab è passata ora rimane la conta dei danni di una giornata di follia perpetrata da imbecilli che hanno messo in pericolo lavoratori e viaggiatori”: dice Giuseppe Rongone, segretario della Fisast Cisas commentando gli episodi. “Se non ci fosse stato un servizio di polizia ben coordinato” il bilancio sarebbe stato peggiore.