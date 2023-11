A Cassano sei ragazzi oncologici “piloti per un giorno”

Sei ragazzini, i loro sorrisi e il rombo delle auto. E’ stata una giornata speciale quella di ieri al kartodromo di Cassano delle Murge che ha accolto – su richiesta di sue associazioni molto attive sul territorio – i pazienti ricoverati nell’Unità Operativa di Pediatria ad indirizzo Oncoematologico del Policlinico di Bari. La passione per le auto da una parte e il desiderio di regalare manciate di serenità, dall’altra. E’ nata così un’iniziativa promossa da Gaetano Caradonna, presidente dell’associazione “Piloti per un giorno” che in collaborazione con “Apleti onlus” e con il kartodromo di Cassano, ha realizzato il sogno di questi ragazzi: girare in una pista: solo divertimento, quindi, e il brivido delle quattro gomme che stridono sull’asfalto.

Ai giovani pazienti è stata data la possibilità di effettuare dei giri in pista a bordo dei go kart in compagnia dei loro genitori. “Siamo molto felici di questa giornata, ha commentato Caradonna. Leggere l’entusiasmo negli occhi di questi ragazzi è per noi il regalo più bello. Spero che questa iniziativa potrà essere ripetuta anche in futuro”.