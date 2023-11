Accoltellata dall’ex nel Barese: grave 35enne

I carabinieri della Compagnia di Monopoli sono intervenuti in Conversano dove una donna di 35 anni è stata aggredita e colpita più volte con un coltello. La vittima è stata ricoverata in gravi condizioni presso il Policlinico di Bari. Al vaglio la posizione del suo ex convivente, nel frattempo rintracciato dai carabinieri che stanno svolgendo le indagini sotto la direzione della Procura della Repubblica di Bari.

La donna è ricoverata in rianimazione in prognosi riservata. Ha riportato il collasso di un polmone, danni a un bulbo oculare, diversi traumi all’addome e al torace. Dovrà essere sottoposta ad alcuni interventi chirurgici, quando sarà stabile