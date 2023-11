È stata rilasciata Amina Milo, la giovane pugliese detenuta da luglio in carcere in Kazakistan con l’accusa di traffico di droga. La ragazza, 18enne, è stata prosciolta da tutte le accuse. Amina, si trovava in Kazakistan con sua mamma per trovare alcuni parenti quando è stata fermata dalla polizia mentre era in giro con un suo coetaneo. Il ragazzo avrebbe avuto con se dello stupefacente, ma Amina, secondo quanto dichiarato dal legale citato da Repubblica, non ne era a conoscenza.

Foto Web