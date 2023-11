Meteo, allerta gialla sulla Puglia: in arrivo venti di burrasca

Nuova allerta meteo sulla Puglia. È quanto previsto nell’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile secondo il quale, a partire dalle 20 di oggi (2 novembre) e per le successive 24 ore è prevista allerta gialla. In particolare, su tutta la Puglia, sono in arrivo venti da burrasca a burrasca forte dai quadranti meridionali. La situazione sarà simile in tutte le zone, dal Nord al Sud della Regione.