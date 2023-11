Mobilità, dalla Regione Puglia 6,3 milioni per scuolabus elettrici

Oltre 6 milioni di uero per l’acquisto di scuolabus elettrici per 58 Comuni pugliesi. È quanto sarà stanziato dalla Regione Puglia. “Abbiamo scritto un’altra bella pagina per tutta la comunità scolastica della Puglia, e non solo, di cui siamo particolarmente orgogliosi – ha commentato l’assessore all’Istruzione della Regione Puglia, Sebastiano Leo – con questo intervento consentiremo a centinaia di studenti e studentesse di raggiungere le loro scuole a bordo di moderni mezzi di trasporto ad emissioni zero”.

“Si tratta – ha proseguito – di un atto di eccezionale importanza che dimostra ancora una volta quanto le problematiche ecologiche e di tutela dell’ambiente siano la nostra priorità, su cui ci battiamo già da tempo. Siamo, infatti, tra i primi in Italia ad aver deciso di finanziare l’acquisto da parte dei Comuni solo ed esclusivamente di scuolabus elettrici per lo spostamento scuola-casa degli studenti. Una scelta radicale, ormai per noi non più procrastinabile che ci pone in prima linea nella lotta ai cambiamenti climatici, partendo in primis dal mondo della scuola e dalle nuove generazioni” – conclude.

Foto repertorio