Cagnolina investita sulla tangenziale, rischia la vita: “Adottatela”

“Una volta che hai incrociato certi sguardi, non riesci più a dimenticarli”. Inizia così un post della Lega del cane di Giovinazzo, pubblicando la foto di una cagnolina investita sulla statale. “Ieri siamo stati chiamati ad intervenire per questa cagnolina investita sulla SS 16 in territorio di Giovinazzo – si legge – La piccola, dalla lettura del chip è risultata essere una randagia di un comune vicino pertanto è stata condotta presso la clinica veterinaria convenzionata con suddetto comune. Il nostro pensiero, oggi, ci portava costantemente a lei ed abbiamo voluto informarci sul suo stato di salute. Purtroppo le notizie non sono buone e la piccola ha una frattura della colonna vertebrale che molto probabilmente le impedirà di camminare. Una condizione incompatibile con la sua permanenza in canile e ci hanno comunicato che si dovrà procedere con la soppressione. Ma noi quella dolcezza negli occhi non riusciamo a toglierla dalla mente ed abbiamo chiesto di aspettare. Vi chiediamo con il cuore di aiutarci a trovare uno stallo, un’ adozione del cuore, per donarle una speranza di vita. Abbiamo poco tempo”.