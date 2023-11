Donna accoltellata a Monopoli dall’ex: è ancora in pericolo di vita

Lotta per restare in vita la 35enne che ieri a Monopoli è stata accoltellata dal suo ex compagno, fuggito e poi rintracciato dai carabinieri. La donna (che ha avuto un figlio dall’ex compagno che l’ha aggredita) é sedata e intubata in Rianimazione nel Policlinico di Bari. Uno dei polmoni è collassato per una delle coltellate. Al momento è in prognosi riservata e in pericolo di vita. La 35enne ha riportato anche ferite al torace, addome e ad un occhio. In passato aveva denunciato l’ex per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Il magistrato della Procura di Bari che coordina le indagini, Alessandro Pesce, ha interrogato l’ex che ora è accusato di tentato omicidio.