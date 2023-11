Torna Motorterapia-Trofeo Ac Bari Bat: appuntamento a Binetto

L’Ac Bari Bat e il Mc Salentum Terrae organizzano per domenica 5 novembre, all’autodromo del Levante di Binetto, la terza edizione di “MotorTerapia, Trofeo ACI Bari-Bat”, una gara di emozioni, abbracci e sorrisi dedicata ai navigatori speciali che saliranno a bordo di auto sportive e moto per vivere un giro emozionante in pista. La terza edizione di “MotorTerapia, Trofeo Aci Bari Bat” si tinge inoltre di rosa: un pensiero speciale dedicato a tutte le donne, vittime di femminicidio o anche solo di sopraffazioni. In ogni giro verranno riservate due auto o moto alle donne che parteciperanno all’evento.

“Siamo felici di essere nuovamente presenti nell’evento Motorterapia in una giornata dedicata ai piloti speciali – commentano il presidente dell’Ac Bari Bat, Francesco Ranieri e il direttore dell’Ac Bari Bat, Maria Grazia De Renzo – Crediamo fortemente che lo sport automobilistico possa dare felicità a tutti, piloti e navigatori speciali, in una giornata dedicata all’integrazione. Motorterapia, come lo Slalom dei trulli, ha adottato la campagna contro la violenza sulle donne, perché è giusto non abbassare mai l’attenzione su un tema così vivo. Ringraziamo Ivan Pezzolla, gestore dell’ autodromo di Binetto e i club Ferrari e Porsche e Lotus che hanno messo a disposizione i loro prestigiosi mezzi per questo importante evento”.

“Siamo raggianti – ha dichiarato il presidente del MC Salentum Terrae, Francesco Perulli – di vedere come sempre più istituzioni e privati condividano lo spirito e la visione del progetto MotorTerapia che il nostro motoclub ha ideato e promosso con grande impegno e che da tre edizioni ha varcato i confini provinciali, grazie alla preziosa collaborazione con Aci Bari – Bat, che ci sentiamo di ringraziare per la disponibilità e il sostegno”.

“Ho dedicato impegno e passione nel coinvolgere numerose associazioni di persone con disabilità – ha commentato infine il delegato per la disabilità dell’Area metropolitana di Bari, Vito Spadavecchia – e sono felice di constatare quanto entusiasmo abbiano mostrato nel partecipare. Vorrei sottolineare ancora una volta quanto sia fondamentale far comprendere a tutti che la disabilità è una responsabilità condivisa da tutta la comunità per raggiungere la vera inclusione sociale” .

Tutti i navigatori speciali dovranno arrivare in Autodromo verso le 10.00 per verificare i moduli di iscrizione e prepararli per l’ingresso in pista dalle ore 11.00 alle 13.30. Avranno la possibilità di girare in pista con splendidi bolidi, in quanto hanno aderito alla manifestazione il Ferrari Club Puglia, il Porsche Club Puglia e il gruppo Lotus Sud. . Per gli amanti delle due ruote ci sarà il Gold Wing Club Italia, sezione Puglia.

Grazie a AETB, Associazione Extralberghiero Terra di Bari, sarà allestito un “punto del sorriso”, dove i partecipanti potranno gustare gratuitamente i panzerotti. Inoltre, “Amarelli”, azienda italiana famosa in tutto il mondo per coltivazione, raccolta e lavorazione della liquirizia, parteciperà alla terza edizione di MotorTerapia-Trofeo Aci Bari Bat con dei doni per i navigatori speciali.

N.B.: la partecipazione alla giornata di MotorTerapia è gratuita, ma le iscrizioni sono chiuse per raggiunto numero di partecipanti.