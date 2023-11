Bari, una tartaruga Caretta Caretta sarà liberata a Torre a Mare

Oggi alle ore 11.30, nella piazza del Porto a Torre a Mare, sarà possibile assistere al rilascio in acqua di un bellissimo esemplare di tartaruga Caretta Caretta, dopo le cure ricevute dal Centro recupero tartarughe marine di Molfetta. Sarà il responsabile del centro Pasquale Salvemini a condurre le operazioni, organizzate dalla Pro loco di Torre a Mare con la collaborazione delle associazioni Qua la zampa, Gaia scuola Vela e Canerock jamaican Rum. Sarà anche un’occasione per sensibilizzare i cittadini sul rispetto del mare e degli animali marini a rischio estinzione. L’iniziativa, alla quale parteciperà il presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti, si aprirà alle ore 10.30 con una serie di attività a cura delle associazioni coinvolte.

“Il rapporto con il mare è stato uno dei punti cardine delle politiche dell’amministrazione Decaro – commenta Lorenzo Leonetti -. Oggi possiamo sentirci soddisfatti di quanto è stato realizzato in tal senso. Di giorno in giorno crescono le attività sportive e gli eventi promossi dalle associazioni e dai cittadini, che finalmente vedono nel mare, e nella sua fauna, una vera risorsa. In questo contesto l’iniziativa di domani rappresenta un grande contributo da parte delle realtà del quartiere Torre a Mare: la liberazione della tartaruga marina non è solo un atto di attenzione e di cura verso questo meraviglioso esemplare di Caretta Caretta ma anche un buon esempio per le giovani generazioni, che deve farci ben sperare per il futuro della nostra comunità”.