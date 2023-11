Maltempo, si aggrava il bilancio vittime in Toscana

Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime e dei dispersi in Toscana. Sono sette, in totale, i morti, in seguito alla tempesta Ciaran che si è abbattuta sulla Regione e che nelle prossime ore, secondo quanto emerso dalle previsioni, si sposterà nel resto d’Italia. Attualmente è prevista allerta rossa in Veneto.

“Anche in questa notte – ha commentato sui social il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani – il sistema regionale continua con il massimo impegno per tornare alla normalità”. In totale sono oltre 3.800 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nelle cinque regioni colpite dal maltempo. Le unità sono al lavoro da oltre ventiquattro ore. Le operazioni riguardano la Toscana, ma anche l’Abruzzo, colpito da forte vento e pioggia, in particolare tra Pescara, l’Aquila e Chieti, il Molise, l’Umbria e Campobasso. Gli interventi del soccorso locale dei vigili del fuoco sono stati potenziati anche con aiuti esterni, tra cui rinforzi dalla Regione Puglia.

Foto Facebook