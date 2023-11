Bari, nell’ex caserma un campus universitario: incontro a Roma

Domani, martedì, 7 novembre, ore 11 si terrà a Roma, presso la sede dell’Agenzia del Demanio, la firma del Protocollo d’Intesa tra l’Agenzia del Demanio, la Regione Puglia, il Comune di Bari, il Politecnico di Bari, l’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Puglia (Adisu) finalizzato a riusare, riqualificare e trasformare l’ex caserma Magrone. L’atto ufficiale consentirà di dare concreta risposta ai fabbisogni della Pubblica Amministrazione, alle esigenze di aule e laboratori per il Politecnico di Bari, alla necessità di disporre di nuove residenze e alloggi universitari. Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di un parco aperto alla città, con aree verdi e strutture per la ricreazione e la socializzazione.

Gli interventi sull’Ex Caserma Magrone si inseriscono in un ampio piano di rigenerazione urbana attraverso un programma di rifunzionalizzazione di beni immobili dello Stato poco o del tutto inutilizzati. Si calcola che dopo le riqualificazioni previste dell’area verde del Parco della Giustizia, della ex Caserma Magrone e dell’ex Ospedale Bonomo, la città di Bari potrà disporre di oltre 20 ettari di verde che costituiranno una importante connessione ecologica.