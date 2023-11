Calcutta live a Bari il 28 giugno 2024 per il Locus Festival

A pochi mesi dalla conclusione dell’edizione 2023, il Locus festival annuncia il primo evento dell’attesa ventesima edizione. Il 28 giugno sarà Calcutta, con il suo tour estivo “Relax”, a esibirsi a Bari, rinnovando così la collaudata partnership fra il Locus e il Comune di Bari, che negli ultimi due anni ha portato nel capoluogo pugliese grandi artisti come Alt-J, Sigur Ros, e Robert Plant. L’esibizione si terrà in via Paolo Pinto, sulla rotonda di fronte alla Fiera del Levante.

“Con Calcutta lanciamo la programmazione estiva del 2024 a Bari – commenta l’assessora alle Culture e al Turismo Ines Pierucci –. In questi anni abbiamo costruito una strategia complessiva basata su un’offerta culturale che attirasse un pubblico di cittadini e turisti consapevoli. Il concerto di Calcutta all’aperto, in un quartiere periferico, consolida la scelta della cultura decentrata ed è il primo appuntamento di un programma con artisti internazionali che annunceremo a breve e che porterà nuovamente Bari al centro della grande musica”.

Non è la prima volta per Calcutta al Locus festival, che lo ha già ospitato nel 2019 e che lo invita nuovamente sull’onda del successo del suo ultimo album e del sold out di tutte le prossime date del tour invernale. Il disco di Calcutta “Relax”, uscito il 20 ottobre, è in prima posizione in classifica e, secondo i dati della FIMI, è stato il disco più venduto in Italia nella settimana d’uscita. Si è piazzato anche in quinta posizione della Top Albums Debuts Global di Spotify.

Calcutta ha marcato una linea di confine nel modo di intendere la musica indipendente partendo da outsider, da artista di culto, con un percorso fuori dagli schemi canonici del music business, ma attirando verso di sé una curiosità sempre crescente. Merito delle melodie contagiose delle sue canzoni che lo hanno reso un fenomeno irresistibile. La sua scrittura pop non ha pari in Italia e l’attenzione trasversale di pubblico, stampa e social network ne sono la riprova costante.

Il tour “Relax” porterà a Bari i brani del nuovo disco, oltre ai grandi successi che hanno segnato la sua carriera. I biglietti saranno in vendita dalle ore 11 di giovedì 9 novembre su Dice.fm e ticketone.it.