Pochi taxi a Bari, in arrivo il bando per 18 nuove licenze

“Come comune di Bari stavamo lavorando già da tempo ad un nuovo bando per ampliare il numero delle licenze dei taxi oltre ad approvare la guida notturna per le licenze attuali con riferimento alle sole ore notturne, che è ad oggi l’unico momento in cui in città andiamo in sofferenza, a causa o grazie ai tanti arrivi concentrati nei principali hub trasportistica porto e aeroporto. Dopo una lunga fase di ascolto delle categorie e un dialogo serrato con i tassisti, il nuovo bando aprirà le disponibilità per nuove 18 licenze che si andranno a sommare alle 150 già presenti. Contiamo così di soddisfare la domanda anche nei periodi più critici”. Lo afferma in una dichiarazione il sindaco di Bari Antonio Decaro.