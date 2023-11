Bari, in piazza De Nicola gli uffici dell’Agenzia delle Entrate

In piazza De Nicola si trasferiranno gli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Lo ha annunciato il direttore dell’Agenzia del Demanio, Alessandra Dal Verme. “Attualmente – ha detto – l’Agenzia delle Entrate è in un immobile in locazione. Abbiamo pensato di spostare in piazza De Nicola i vari uffici proprio perché non vogliamo lasciare un immobile vuoti. Perché appena si abbandona un immobile si crea il degrado”. In piazza De Nicola, dopo il trasferimento del tribunale civile nel Parco della Giustizia, non si esclude neanche il trasferimento degli uffici della Questura, liberando l’attuale immobile.