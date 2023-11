Bari, minaccia di gettarsi dal balcone: caos in centro

Caos in centro questo sera: in via Calefati un uomo sta minacciando di gettarsi dal balcone. Sul posto i vigili del fuoco che hanno chiuso la strada e hanno sistemato il “gonfiabile” per attutire eventuali cadute. Presenti anche delle pattuglie della polizia. Tante le persone che si sono fermate in strada a guardare cosa sta accadendo, qualcuno anche riprendendo con il telefonino. Alla fine la polizia è riuscita ad entrare nell’appartamento e a fare desistere l’uomo.