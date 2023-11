Iscrizioni a corsi Its o incentivi per la formazione: due bandi a Bari

Incentivare e supportare la partecipazione delle imprese a percorsi finalizzati allo sviluppo delle competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), ma anche l’iscrizione degli studenti ai percorsi di Istruzione Tecnologica Superiore (ITS-Academy).

È l’obiettivo di due bandi della Camera di Commercio di Bari che decorreranno dalle ore 09,00 del prossimo 10 novembre. Le misure agevolative, che rientrano nell’ambito del progetto “Formazione Lavoro”, sono dedicate alle micro e piccole e medie imprese e agli studenti degli ITS Academy delle province di Bari e Bt. Lo stanziamento complessivo è di 280mila euro.

«Il mismach domanda-offerta di lavoro è il paradosso del nostro tempo e occorre farvi fronte, attraverso misure attive che diano opportunità alle imprese come ai giovani», dichiara Luciana Di Bisceglie, presidente della Camera di Commercio di Bari. «Nell’ambito delle proprie funzioni in materia di orientamento al lavoro, di supporto alle esigenze delle imprese nella ricerca di risorse umane, di collegamento scuola-lavoro anche attraverso la gestione del Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola Lavoro (RASL), l’ente camerale barese ha inteso dare con questi due bandi un contributo concreto, coinvolgendo le imprese in contesti di apprendimento “non formali e informali”, che consentano agli studenti di ottenere una certificazione di parte terza rilasciata dalla Camera di Commercio. Intendiamo allo stesso tempo contribuire a far fronte alla strutturale carenza di tecnici specializzati, come evidenziato dal Sistema Informativo Excelsior, e favorire l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro grazie a percorsi formativi basati sull’interazione con le imprese del territorio».

La prima misura è rivolta alle imprese a cui verrà riconosciuto un contributo/voucher (da € 1.500,00 ad € 3.000,00) proporzionale al numero delle ore dedicate ai percorsi formativi, a copertura delle spese sostenute per l’azione di tutoraggio. Lo stanziamento complessivo è di 100 mila euro.

La seconda è rivolta agli studenti iscritti al primo anno degli ITS Academy (anno accademico 2023/2024) ai quali verrà riconosciuto un voucher (rimborso spese) di € 600,00 per uno stanziamento di 180 mila euro.

Le domande di ammissione in entrambi i casi potranno essere presentate a partire dalle ore 9,00 del 10.11.2023 fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Le procedure, differenti per i due bandi, sono indicate sul sito camerale www.ba.camcom.it nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (bandi), che su quella dedicata all’ORIENTAMENTO AL LAVORO E PROFESSIONI.

Entrambi i bandi avranno scadenza alle ore 12,00 del 07.12.2023 salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse disponibili.