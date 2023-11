Bari, a Palese torna la “Sagra du chiacone”: degustazioni e spettacoli

L’associazione Palese Insieme rende noto che l’11 e 12 novembre in piazza Bellini a Palese andrà in scena la II edizione della “Sagra du chiacone”: ospiti delle due serate le band “Disco Paradise” e “Gameboy”. Considerato il positivo riscontro ricevuto nell’edizione di lancio dello scorso anno si è deciso di programmare l’evento su due serate al fine di accontentare maggior pubblico. Una festa dedicata ad una leccornia legata al mese di novembre e alla ricorrenza dei “defunti”, infatti, la manifestazione si pone l’obbiettivo di non far cadere nel dimenticatoio u chiacone, un dolce semplice costituito da un fico secco ripieno di una mandorla abbrustolita.

E’ stato allestito un tabellone ricco di attività: dagli stand della degustazione, all’animazione per i più piccoli. “Un appuntamento che si candida a divenire una consuetudine dell’autunno della provincia di Bari. Abbiamo iniziato semplicemente con la voglia di normalità dopo il periodo buio che abbiamo passato. Oggi, siamo diventati una realtà sul territorio e questo ci riempie di vanto, speriamo di fare sempre meglio!” dichiara Michele Brancale, presidente dell’associazione. “Ci piace adottare il modello della grande sagra paesana con eventi diffusi in uno spazio circoscritto, dove è possibile fare degustazioni, ballare, visitare le bancarelle del mercatino, insomma, ritrovarsi”, conclude Brancale.