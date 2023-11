Incidente sulla SS16, in direzione Sud. È accaduto intorno alle 8.40 di questa mattina, in particolare tra le uscite 12 (Carrassi) e 13 (Taranto). Attualmente il traffico risulta congestionato, lo segnala la polizia locale evidenziando la presenza di code e rallentamenti, per le quali si consiglia di moderare la velocità.

Foto repertorio