Bari, lavori in via San Giorgio: “Caos a tutte le ore”

Hanno ufficialmente preso il via i lavori in via San Giorgio che prevedono la realizzazione del nuovo spartitraffico. I lavori, anche quelli riguardanti la pista ciclabile, sono iniziati da mesi. Lo spartitraffico centrale, permetterà di dividere le corsie, già separate da alcune transenne provvisorie.

Diversi i disagi che si sono registrati, lo segnalano alcuni cittadini che stanno utilizzando in queste ore la strada. Non aiutano le condizioni meteo. Il traffico è particolarmente congestionato, soprattutto nelle ore di punta. “In tanti – evidenzia una cittadina – svoltano prima di arrivare alla rotatoria bloccando così le auto dell’altra corsia” – conclude. Ma non solo, anche nella zona rotatoria si registrano disagi. “Tutto fermo da 15 minuti” – sottolinea una residente alle 10.35 circa – “nessun incidente, solo disagi. E’ tutto completamente bloccato” – conclude.