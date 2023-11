Bari, sorpreso con merce rubata dall’auto di una turista tedesca

Sorpreso con la merce rubata dall’auto di una turista tedesca. È quanto scoperto nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, effettuati ieri notte a Bari, in via Putignani, dai poliziotti della Squadra Volante che hanno proceduto al controllo di una persona trovata in possesso di borse da shopping contenenti generi alimentari e souvenir e alcune riviste in lingua tedesca.

In seguito ad accertamenti, è emerso che il tutto sarebbe stato rubato a bordo di un’autovettura di una turista tedesca poche ore prima. La donna è stata rintracciata dai poliziotti ed ha riconosciuto la merce che è stata prontamente restituita. La persona, che non ha saputo fornire spiegazioni in merito al possesso della merce, è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria.