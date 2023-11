Bus fuori strada nel Materano, la Fal avvia inchiesta interna

“In riferimento all’incidente verificatosi ieri tra Matera e Montescaglioso che ha coinvolto un autobus di Ferrovie Appulo Lucane, è stata immediatamente avviata un’inchiesta amministrativa interna per chiarire la dinamica dei fatti”. Lo ha dichiarato l’azienda in merito al sinistro avvenuto nella giornata di ieri che ha visto un bilancio di 28 feriti, autista compreso, di cui 5 in codice arancione, 15 azzurri e 8 verdi. Sarebbero tutti fuori pericolo, ma alcuni dei feriti sono rimasti sotto osservazione in ospedale all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

“Nell’esprimere vicinanza ed augurare pronta guarigione alle persone rimaste ferite, fortunatamente in modo non grave – prosegue l’azienda – Fal ringrazia i Vigili Del Fuoco, i Carabinieri, il 118, l’Ospedale Madonna delle Grazie, l’Azienda Sanitaria Locale di Matera e tutto il personale medico e sanitario prontamente intervenuti per garantire soccorsi ed assistenza, nonché il Sindaco di Montescaglioso, il Presidente della Regione e l’assessore regionale Sileo per la sensibilità Istituzionale dimostrata. L’Azienda garantisce massima trasparenza e totale collaborazione per accertare le cause dell’incidente”- conclude.

Foto vigili del fuoco