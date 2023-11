Maltempo, 2mila volontari al lavoro. Emiliano: “La Toscana non è sola”

La colonna mobile della Protezione civile della Regione Puglia è dislocata a Campi Bisenzio (Firenze), uno dei comuni maggiormente colpiti dall’ondata di maltempo in Toscana, con 50 volontari e con i macchinari: “La Toscana non è sola, stiamo vivendo questo dramma come se fosse il nostro”, ha affermato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, oggi in conferenza stampa a Firenze con il governatore toscano Eugenio Giani. Come vicepresidente della conferenza delle Regioni, Emiliano ha sottolineato che “gli oltre duemila volontari intervenuti stanno lavorando con quella passione e determinazione nella difesa di un luogo identitario dell’Italia”. Il governatore pugliese ha poi ringraziato “anche tutti i dirigenti e l’assessorato, perché il coordinamento di questa massa di colonne mobili e di volontari che si stanno dislocando in Toscana è possibile grazie al coordinamento della Regione che ha una capacità di indirizzo davvero notevole: nel giro di appena 24 ore eravamo nel posto giusto, al momento giusto, e siamo partiti subito con il lavoro”.