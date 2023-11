Regione Puglia stanzia 846mila euro per ferrovia Bari-Matera

La giunta regionale pugliese ha stanziato ulteriori 846mila euro per completare gli interventi sulla linea ferroviaria Bari-Matera. L’intervento – spiega la Regione – si è reso necessario per lavorazioni a completamento delle rotatorie realizzate nell’ambito del progetto ‘Strade nuove’, per la chiusura del passaggio a livello in corrispondenza di via Delle Murge, a Bari. Queste opere dovranno essere completate entro il 15 dicembre. “Il progetto ‘Strade nuove’, finanziato dalla Regione e realizzato da Fal – evidenzia l’assessora pugliese ai Trasporti, Anita Maurodinoia – sta ridisegnando la viabilità stradale nei quartieri baresi di Picone e Poggiofranco, a partire dal ‘Quartierino’, grazie all’eliminazione del passaggio a livello di via delle Murge e alla realizzazione di 4 rotatorie e un sottopasso ciclopedonale. E’ stato quindi importante trovare una copertura finanziaria adeguata a garantire continuità a questo intervento infrastrutturale che persegue gli obiettivi di mobilità su gomma e ferro sicura, moderna e sostenibile”.