Scuolabus si schianta contro palo, 12 feriti

Uno scuolabus con a bordo 14 bambini si è schiantato contro un palo a bordo carreggiata. È accaduto in provincia di Perugia, in particolare a Castiglione del Lago. Secondo una prima ricostruzione, a bordo del mezzo viaggiavano 14 alunni di età compresa tra i 6 e i 7 anni che stavano andando verso scuola. Nessuno è rimasto ferito in maniera grave, ma lo spavento è stato fortissimo. Attualmente 12 i bimbi contusi con piccole escoriazioni e conseguenze per via del colpo di frusta, due i bimbi trasportati in ospedale con codice giallo. Sul posto immediato l’intervento dei vigili del fuoco e del personale del 118 che hanno provveduto a soccorrere i bimbi e l’autista. Ignote le cause che hanno portato il mezzo a perdere il controllo uscendo fuori strada.

Foto Facebook