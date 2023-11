Taranto, Giochi del Mediterraneo: fuori Sannicandro dal direttivo

Il consiglio direttivo del Comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 si è riunito oggi in seduta urgente e ha ritenuto opportuno sospendere con effetto immediato dalla carica il direttore generale Elio Sannicandro, coinvolto – in qualità di commissario straordinario per il dissesto idrogeologico della Regione Puglia – in un’inchiesta della Guardia di finanza di Bari su presunte tangenti in cambio di appalti. Di intesa con gli altri partner istituzionali, il consiglio direttivo ha contestualmente affidato ad interim l’incarico a Carmine Pisano, che al Comune di Taranto ricopre sempre le funzioni di direttore generale. “Tutti i partner istituzionali – è spiegato in una nota – sono stati preventivamente aggiornati dal presidente pro tempore del Comitato, il sindaco Rinaldo Melucci, e hanno espresso piena condivisione delle decisioni da assumersi con riguardo all’organizzazione corrente”.