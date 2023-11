A Bari un nuovo sportello psicologico: “A sostegno dei vulnerabili”

Un nuovo sportello psicologico per sostenere le persone maggiormente vulnerabili. È quanto promosso dal Rotary Club Bari Alto “Terra dei Peuceti” in collaborazione con la cooperativa sociale “H.E.L.P. Assistenza e tutela per tutti” di Bari che ha ideato lo sportello di ascolto “Narciso, fiorire oltre il muro”. Offrire un percorso psicologico o psicoterapeutico gratuito a persone, italiane e straniere, che si trovano in condizioni di estrema fragilità economica e che affrontano disturbi mentali come ansia e depressione, ospiti all’interno delle case di comunità, dormitori e strutture gestite dall’assessorato comunale al Welfare. È questa la finalità di questa nuova iniziativa.

Nel mondo di oggi la salute mentale è una priorità che non può essere trascurata, e questo vale in modo particolare per la nostra regione, la Puglia. Secondo un’indagine condotta dall’Ordine degli Psicologi della Puglia nel 2022, il 30% dei pugliesi ha dichiarato di aver avuto bisogno di un sostegno psicologico o psicoterapeutico almeno una volta nella vita, dati che dimostrano la necessità diffuso di un percorso di tra le diverse fasce della popolazione. Lo sportello “Narciso, fiorire oltre il muro” sarà attivo nella sede di H.E.L.P. in via Principe Amedeo 373, avrà una durata di sei mesi e si concluderà il 10 maggio 2024: sarà un periodo di impegno dedicato a offrire supporto e cure a coloro che ne hanno bisogno. A giugno 2024, inoltre, sarà organizzato un convegno che riunirà esperti del settore e professionisti coinvolti in questa iniziativa, tra cui psicologi, psichiatri del CSM, mediatori e psicoterapeuti, per animare un momento di riflessione, condivisione delle esperienze e valutazione dei risultati ottenuti. L’iniziativa è stata illustrata in mattinata a Palazzo di Città nel corso di una conferenza stampa alla quale sono intervenuti l’assessora al Welfare Francesca Bottalico, il governatore del Rotary Distretto 2120 (Puglia e Basilicata) Vincenzo Sassanelli, il presidente della commissione Rotary Rapporti con la Pubblica Amministrazione Distretto 2120 Fabio Cavallone, la presidente del Rotary Club Bari Alto “Terra dei Peuceti” Loredana Liso e le psicologhe che opereranno all’interno dello sportello.

“La salute mentale rappresenta in questo momento una priorità nelle politiche sociali della città di Bari in termini di prevenzione e promozione del benessere – ha commentato l’assessore al Welfare Francesca Bottalico – in questa direzione lo sportello di ascolto psicologico Narciso andrà a inserirsi nel più ampio piano di servizi a sostegno dei cittadini più vulnerabili accolti nelle strutture comunali. Attualmente sono oltre 25 gli sportelli psicologici attivi nell’ambito dei servizi welfare – quali Centri servizi per le famiglie, poli socio-sanitari, centro anziani, sportelli universitari sportelli antidiscriminazione, revenge porn – che offrono gratuitamente percorsi sociali e psicologici gratuiti in tutti i territori della citta, rivolti ad adolescenti, giovani e adulti con equipe specialistiche di psicologi e mediatori familiari e interculturali. Inoltre quest’anno abbiamo destinato l’intero fondo del 5×1000 all’attivazione di progettualità a sostegno del disagio socio degli adolescenti e dei bambini e delle bambine. La salute mentale non è da considerare solo come emergenza, com’è evidente dai dati pubblicati recentemente, ma come diritto e come prospettiva: il benessere, così come il malessere, della società è e riguarda il benessere del singolo, e viceversa. Occuparci dello stare bene, quindi, ci riguarda tutti e tutte: come assessorato al welfare, nonostante le criticità dell’integrazione socio-sanitaria dovute alle scelte miopi di questo Governo e alle scarse risorse messe a disposizione, lavoriamo sulla prevenzione e la promozione del benessere mentale, in un’ottica di cambiamento positivo, empowerment e sviluppo della resilienza, declinando la prospettiva di psicologia positiva. In questa direzione ringrazio il Rotary e l’associazione Help per il lavoro in rete che attueremo al fine di favorire antenne territoriali diffuse e di facile accesso” – ha concluso.

“Questo progetto di promozione della salute mentale – ha sottolineato invece Vincenzo Sassanelli, governatore Rotary Distretto 2120 Puglia e Basilicata – dimostra l’importanza della collaborazione tra comunità, organizzazioni locali e il Rotary. Solo se organizzazioni diverse motivate a raggiungere lo stesso obiettivo collaborano sinergicamente è possibile fare la differenza nella vita delle persone, offrendo sostegno, speranza e una migliore qualità della vita. Insieme si può contribuire a creare un mondo in cui la salute mentale è una priorità per tutti e “creare speranza nel mondo”, che è anche il motto del Rotary international di quest’anno rotariano 2023/2024” – ha concluso. “Il Centro d’ascolto, concepito in occasione della Giornata mondiale della Salute mentale lo scorso 10 ottobre, è aperto alle persone in condizioni di fragilità estrema, sia economica che psicologica – ha proseguito Loredana Liso -. Si tratta di un servizio gratuito destinato alle persone ospitate nelle varie Case di comunità e nei dormitori comunali, e comunque a individui senza fissa dimora. Abbiamo pensato a loro perché, oltre ad affrontare le problematiche tipiche di chi vive per strada, senza una casa e senza legami affettivi, presentano anche problemi psicologici che spesso non si riescono a diagnosticare. Lo sportello sarà aperto fino al prossimo maggio in un luogo dove queste persone potranno accedere e consultare le psicologhe che avvieranno con loro un primo colloquio per decidere se procedere alla segnalazione ai Centri di Salute mentale o ai Servizi Territoriali oppure avviarli verso un percorso personalizzato di almeno dieci sedute terapeutiche. Abbiamo chiamato Narciso questo progetto perché, a nostro avviso, il termine incarna il principio del “volersi bene”, nel senso che nostro obiettivo è far sì che queste persone ritrovino l’autostima perduta e abbraccino se stesse, aiutate dal principio del “fiorire oltre il muro”, l’invito a superare quelle barriere che purtroppo esistono e che impediscono loro di sentirsi parte di una comunità”.

“L’attenzione del Distretto verso i più deboli è ormai tradizione consolidata – ha spiegato Fabio Cavallone – e lo dimostra il fatto che la Giornata della salute mentale ha coinvolto tutti gli organismi del Rotary International. Recentemente, infatti, c’è stata un’audizione in Senato alla presenza di tutti i governatori che hanno esposto i progetti da realizzare in questo campo. Questa è stata per noi una poderosa spinta a mettere in campo azioni concrete e reali sul territorio. In questo caso, abbiamo scelto di intervenire sulle Case di comunità del territorio comunale perché qui si riscontrano le criticità maggiori, con individui difficili da raggiungere e da seguire” – conclude. “Lo sportello offre un supporto professionale a coloro che non hanno la possibilità di rivolgersi agli specialisti psicologi di propria iniziativa – hanno detto infine le psicologhe che opereranno nel centro – il nostro obiettivo è avviare con questi utenti una serie di incontri conoscitivi con la possibilità di inviare la persona ai Servizi territoriali nel caso ci sia bisogno di approfondimenti. È importante che le persone che si rivolgono a noi acquisiscano la consapevolezza che un cambiamento della propria vita è possibile, potersi riscattare e strutturare la propria esistenza in modo nuovo, con il sostegno della rete dei servizi presenti sul territorio”.