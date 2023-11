A Bari una giornata di studio sulle alternative ai carburanti fossili

“La mobilità sostenibile: utilizzo di alternative ai carburanti fossili”. Questo il tema della giornata di studi che si terrà venerdì 10 novembre 2023 a Bari in via Gentile 52, nel palazzo della Regione Puglia, presso l’aula V piano, promossa dall’ Automobile Club Bari BAT e dall’Asset, Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio.

La giornata di studio inizierà alle 8.30 con la registrazione dei partecipanti. A moderare sarà il direttore dell’Ac Bari Bat, Maria Grazia De Renzo. Dopo i saluti istituzionali, previste le relazioni di Antonio Sileo, Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) e GREEN Università Bocconi su “Transizione senza evoluzione?”; Federica Di Piazza, Nucleo di Valutazione e Analisi per la Programmazione (NUVAP), Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche di coesione su “Gli investimenti e le policy a sostegno delle trazioni alternative ai carburanti” ; Claudio Amorese, ICMEA SRL “HAROW – Hydrogen by Aqueous-phase Reforming Of Wastewater” .

I lavori si concluderanno con la tavola rotonda alla quale parteciperanno Ilaria Masi, dirigente Polizia stradale, Pierpaolo Bonerba, ASSET Regione Puglia, Angelo Luongo, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Corrado La Forgia, General Manager VHIT S.p.A. e Vicepresidente Federmeccanica con delega alla Transizione Tecnologica ed Ecologica . Al termine le conclusioni di Elisabetta Venezia, Presidente Commissione Traffico e Circolazione, AC Bari-BAT . “Nel corso della Giornata di studio – commenta la professoressa Venezia – affronteremo il tema della mobilità sostenibile da un punto di vista dell’alimentazione dei mezzi per ridurre le emissioni di carbonio derivanti dal traffico veicolare. Gli elettrocombustibili sono un esempio rispetto al ventaglio delle alternative possibili. Gli strumenti fiscali delle politiche incentivanti governative potrebbero risultare vincenti per un concreto passaggio alle fonti energetiche rinnovabili e sostenibili. Questi, insieme a una diversa pianificazione territoriale e a un concreto incoraggiamento alla restituzione di porzioni di città ai pedoni, contribuirebbero a ridurre le emissioni di gas serra attualmente imputabili largamente al settore dei trasporti”.

“Da quando l’Europa ha voluto frettolosamente decidere di eliminare i motori endotermici entro il 2035 – commenta il– le case automobilistiche stanno convertendo la produzione in maniera rapida di veicoli ibridi o esclusivamente elettrici. Ogni anno che passa si trovano sempre meno nuovi veicoli con motori esclusivamente endotermici. Purtroppo i costi dei veicoli ibridi ed elettrici sono superiori a quelli con motore esclusivamente endotermico e quelli ibridi sono una valida alternativa per i percorsi urbani ma non per quelli extraurbani allorquando, a causa del peso maggiore, i consumi sono maggiori rispetto ai motori tradizionali. Se i costi non diminuiranno sensibilmente, ritengo che assisteremo ad un invecchiamento ancor maggiore del parco auto circolante, con un effetto esattamente opposto rispetto a quello voluto dall’Europa”.