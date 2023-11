Bari, davanti al municipio abbandonati persino degli sci

“Olimpiadi invernali in via Trevisani… Chiedo gentilmente a Gustav Thöni di recarsi in Municipio per recuperare i suoi sci. Che vergogna!” La denuncia è di Francesco Ventrella, consigliere del primo municipio che oggi ha trovato in via Trevisani un paio di sci abbandonati. Continuano gli abbandoni di rifiuti in strada, dai mobili agli elettrodomestici. Tra i quartieri più “colpiti” c’è proprio il Libertà.