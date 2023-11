Bari, investito mentre porta a spasso il cane: morto 70enne

Un uomo di 70 anni è stato investito mentre portava a spasso il cane. È accaduto nel quartiere San Paolo, in via Tramonte, intorno alle 17. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione, il 70enne stava attraversando la strada con il suo cane quando è stato colpito dall’auto che l’ha scaraventato contro un’altra vettura parcheggiata nelle vicinanze. Ferito anche il cane. Il conducente del veicolo si è fermato in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e della Polizia Municipale.

Foto repertorio