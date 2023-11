Bari, nel quartiere Libertà strade al buio da mesi

“Il quartiere Libertà è al buio da mesi”. È la denuncia portata avanti da commercianti e cittadini, in particolare da Luigi Cipriani, responsabile del movimento “Riprendiamoci il Futuro” secondo il quale mancherebbe una costante manutenzione. “Si tratta – ha evidenziato – di una situazione che potrebbe favorire episodi delittuosi nei confronti di cittadini e commercianti della zona. I malfunzionamenti sopraggiungono soprattutto nelle ore serali”. Le vie interessate sono, in particolare: via Crisanzio civico184/A; via Trevisani civico 205; via P. Amedeo civico 334; via P. Amedeo 341 e 351.

“Nonostante le numerose segnalazioni effettuate alla Polizia Municipale e all’URP del Comune di Bari ad oggi nessuno ha mai fatto nulla. In più circostanze gli addetti, sia della Polizia Municipale che coloro che prestano servizio all’Urp del Comune, hanno asserito che il loro compito è limitato solo alla segnalazione di tali anomalie e che non possono fare altro.

A questo punto chiedo al sindaco Decaro e all’Assessore Galasso a chi spetta intervenire considerato che l’oscurità potrebbe favorire aggressioni a cose e/o persone, non escludendo finanche rapine?” – ha concluso.