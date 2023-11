Bari, primarie e criminalità. Laforgia: “Nessuno tocchi Decaro”

“Nessuno tocchi Decaro”. Tuona così Michele Laforgia rispondendo alle accuse del deputato della Lega, Davide Bellomo, relative alla possibilità di “ombre” sulle amministrative. “Adombrare che un Sindaco sotto scorta da anni sia stato candidato e, magari, eletto, dieci anni fa, con i voti della criminalità, è semplicemente ridicolo. Antonio Decaro gode di largo consenso anche perché è stato un protagonista della lotta alla criminalità, oltre che garante della legalità. Nessuno lo sa meglio di me, perché questa battaglia, in questi anni, l’abbiamo fatta insieme. Bisogna, semmai, garantire che chi verrà dopo di lui non subisca condizionamenti di sorta né prima, né dopo le elezioni” – ha sottolineato Laforgia.

“Nessuno, quindi – prosegue – pensi di strumentalizzare quello che ho detto sui rischi delle primarie per gettare discredito o, peggio, per offendere chi, nei partiti, nelle associazioni e nelle organizzazioni civiche opera per la buona politica e per la buona amministrazione. Il nostro scopo è esattamente opposto: rafforzare tutti coloro che si oppongono alla criminalità economica, comune e organizzata, che da tempo ha tra i suoi obiettivi il condizionamento della politica. Tutte le forze sane della città dovrebbero lavorare per questo scopo. Il rischio del voto inquinato è noto, come dimostrano gli atti giudiziari e i recenti allarmi lanciati da autorevolissime istituzioni. Non può essere esorcizzato e non deve essere occasione di propaganda di parte. Chi fa politica ha grandi responsabilità e deve rispedire al mittente compratori e portatori di voti, respingendo metodi o strumenti che comprimono lo spazio della politica e la dignità e libertà del pensiero dei cittadini. Non per riscrivere la storia, ma per fare la storia” – ha concluso.

Foto repertorio