Il Balafon torna all’Esedra di Bari: “Il cinema è vivo”

Nessuna chiusura per il cinema Esedra di Madonnella. Ad annunciarlo lo stesso don Tino, parroco della chiesa di San Giuseppe. Dal 15 al 18 novembre il cinema è stato scelto per il festival del Balafon, uno sguardo approfondito sulla cinematografia e la cultura africana. “Il cinema Esedra è vivo – spiega Don Tino – ho sempre detto che va rimodulato ma resta aperto a manifestazioni ed iniziative culturali come questa del Balafon”.

Il Festival è organizzato dalla Comunità di Corte Altini in collaborazione con Missionari Comboniani Bari, Parrocchia San Giuseppe Bari, Portale dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto, Murattiano Bari, CGIL Bari, Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, Fondazione Migrantes,GEP Gruppo Educhiamoci alla Pace ODV e il festival del Cinema Africano di Verona. L’evento ha il patrocinio e il sostegno di Regione Puglia e del Comune di Bari.