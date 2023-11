Malore a Triggiano per don Biagio, tanti i messaggi di affetto

Tanti i messaggi di affetto per don Biagio Lavarra, parroco della Chiesa di Santa Maria Veterana a Triggiano, colpito da un malore improvviso e sottoposto ad un intervento chirurgico. Don Biagio è un parroco molto apprezzato, anche a Bari dove per vent’anni ha guidato la chiesa di San Marco. “In queste ore abbiamo appreso la notizia del malore che ha colpito il nostro caro Don Biagio – scrivono dal comitato della festa di San Rocco – Caro Don, ti siamo vicini con la preghiera con la speranza di rivederti presto ed in salute nella ormai tua amata Triggiano”. Auguri di pronta guarigione anche dal presidente del primo municipio di Bari, Lorenzo Leonetti.

“Mi è giunta notizia – scrive il sindaco di Triggiano, Antonio Donatelli – di un malore che ha colpito il nostro arciprete Don Biagio. attualmente è in sala operatoria. Esprimo profonda vicinanza alla nostra guida spirituale Don Biagio nella speranza che torni al più presto nella nostra comunità con l’energia e la forza di sempre”.

(Foto facebook parrocchia Santa Maria)